Condenado no STF, PM que liderava acampamento golpista vai cumprir pena em casa

Moraes decidiu por prisão domiciliar de Cláudio Mendes do Santos, condenado no STF a 17 anos de prisão

João Pedroso de Campos
Repórter
19/11/2025 09:07

Enquanto Jair Bolsonaro se prepara para uma possível mudança da prisão domiciliar para a cadeia, peixes menores da trama golpista vão encontrando melhor sorte.

Condenado pelo STF por ter liderado o acampamento golpista em frente ao Quartel General do Exército, o major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal Cláudio Mendes dos Santos começará a cumprir pena sem sair de casa.

Em agosto, Mendes foi sentenciado a 17 anos de prisão pela Primeira Turma do Supremo pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Na última sexta-feira, 14, dois dias depois de transitar em julgado a rejeição do recurso de Mendes contra sua condenação, Alexandre de Moraes deu a ação penal por concluída e determinou o início do cumprimento da pena.

A sentença prevê regime inicial fechado, mas Moraes manteve o PM da reserva em prisão domiciliar, onde está desde abril, com tornozeleira eletrônica.

