'A Papuda lhe espera': entenda a origem do meme originado por Bolsonaro

A expressão 'A Papuda lhe espera', que viralizou nas redes sociais e é frequentemente associada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nasceu em um vídeo de abril de 2017. Na época, ele era deputado federal e usou a frase para ironizar políticos de esquerda citados em delações premiadas da construtora Odebrecht.

A gravação foi uma reação a uma reportagem do jornal “O Estado de S.Paulo”, que listava parlamentares investigados. No vídeo, Bolsonaro comemorava o fato de seu nome não aparecer na lista e aproveitava para provocar os então deputados petistas Maria do Rosário e Carlos Zarattini, que estavam entre os alvos da apuração.

Direcionando a palavra à petista, Bolsonaro afirmou: “A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço”. A frase se tornou um meme e passou a ser usada para se referir a opositores investigados ou condenados pela Justiça.

O Complexo Penitenciário da Papuda, mencionado na provocação, é um conjunto de unidades prisionais localizado no Distrito Federal e um dos mais conhecidos do Brasil.

A investigação envolvendo Maria do Rosário e Carlos Zarattini apurava o suposto recebimento de recursos não declarados da empreiteira Odebrecht (atualmente Novonor) para campanha eleitoral de 2010. A apuração se baseava em depoimentos de ex-executivos da empresa, obtidos por meio de acordos de colaboração com a Justiça.

No início do vídeo de 2017, Bolsonaro celebra sua ausência entre os investigados de forma irônica. “Não tô de novo. Que decepção para a esquerda do Brasil”, disse o então deputado, antes de mirar suas críticas nos colegas de parlamento.

O destino de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, ainda não foi decidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no entanto, há possibilidade do ex-presidente ser preso na Papuda, quando determinarem o fim do processo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata