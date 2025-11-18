Site mundial de apostas prevê prisão de Bolsonaro até fim de janeiro 2026

Enquanto senadores aliados de Jair Bolsonaro (PL) visitam o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, para onde ele deve ser levado após o trânsito em julgado de sua sentença condenatória, uma das maiores plataformas mundiais de apostas aleatórias prevê que ele seja preso até 31 de janeiro.

Para os apostadores, a maior probabilidade (74%) é que o ex-presidente seja preso até essa data. Outros 67% apostaram que ele pode ser levado para a prisão até 31 de dezembro, e apenas 13% acreditam que ele seja preso até o fim deste mês.

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, até agora, todos os recursos da defesa de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, contra sua condenação a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A plataforma já fez anteriormente outras apostas envolvendo Bolsonaro. Entre elas, a possibilidade de ele ser condenado e de fugir do Brasil, e outra envolvendo o resultado da eleição que Bolsonaro disputou, em 2022, contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que exerce seu terceiro mandato.

Como funciona a plataforma?



A Polymarket é uma plataforma de previsão em que os usuários fazem apostas sobre qualquer assunto em voga, desde resultados de eleições até fofocas envolvendo celebridades. Nela, os usuários apostam “sim” ou “não” usando criptomoedas. Se o desfecho escolhido for concretizado, o apostador pode trocar essas criptomoedas pelo valor proporcional ao total apostado.