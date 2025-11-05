Assine
overlay
Início PlatôBr
PENSANDO EM 2026

As avaliações do Centrão sobre postura de Ratinho Junior após operação no Rio

Potenciais apoiadores de uma candidatura presidencial de Ratinho no Centrão esperavam que ele falasse mais grosso sobre o tema

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
05/11/2025 09:08 - atualizado em 05/11/2025 11:30

compartilhe

SIGA
x
As avaliações do Centrão sobre postura de Ratinho Junior após operação no Rio
Apoiadores de Ratinho no Centrão esperavam que ele se manifestasse com mais veemência crédito: Platobr Politica

Líderes do Centrão que veem em Ratinho Junior um bom nome para a corrida presidencial avaliam que o governador do Paraná poderia ter tido uma postura mais assertiva sobre o tema da segurança pública desde a semana passada, em meio às movimentações de outros pré-candidatos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Após a operação policial que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, na terça-feira, 28, esses potenciais apoiadores de Ratinho no Centrão esperavam que ele se manifestasse com mais veemência tanto nas redes sociais quanto falando publicamente — como, aliás, fizeram outros governadores pré-candidatos à Presidência.

Por outro lado, os mesmos líderes enxergam contornos estratégicos na postura do paranaense. Eles pontuam que Ratinho ainda pondera os prós e contras de se lançar à corrida presidencial e tem articulado muito discretamente.

Aliás, também não passou despercebida pelos observadores do Centrão a reação contida de Tarcísio de Freitas no rescaldo da operação no Rio. O governador paulista segue como favorito do grupo para disputar o Palácio do Planalto, mas vem dizendo que vai tentar a reeleição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

centrao eleicoes politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay