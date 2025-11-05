As avaliações do Centrão sobre postura de Ratinho Junior após operação no Rio

Líderes do Centrão que veem em Ratinho Junior um bom nome para a corrida presidencial avaliam que o governador do Paraná poderia ter tido uma postura mais assertiva sobre o tema da segurança pública desde a semana passada, em meio às movimentações de outros pré-candidatos.

Após a operação policial que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, na terça-feira, 28, esses potenciais apoiadores de Ratinho no Centrão esperavam que ele se manifestasse com mais veemência tanto nas redes sociais quanto falando publicamente — como, aliás, fizeram outros governadores pré-candidatos à Presidência.

Por outro lado, os mesmos líderes enxergam contornos estratégicos na postura do paranaense. Eles pontuam que Ratinho ainda pondera os prós e contras de se lançar à corrida presidencial e tem articulado muito discretamente.

Aliás, também não passou despercebida pelos observadores do Centrão a reação contida de Tarcísio de Freitas no rescaldo da operação no Rio. O governador paulista segue como favorito do grupo para disputar o Palácio do Planalto, mas vem dizendo que vai tentar a reeleição.

