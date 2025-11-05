Assine
overlay
Início PlatôBr
SENADO

Presidência da CPI do Crime Organizado não tranquiliza petistas e o governo

Planalto e seus líderes no Congresso seguem de orelhas em pé para evitar que a CPI se torne plataforma eleitoral

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
05/11/2025 04:10 - atualizado em 05/11/2025 10:39

compartilhe

SIGA
x
Presidência da CPI do Crime Organizado não tranquiliza petistas e o governo
O senador senador Fabiano Contarato (dir.) vai presidir a CPI crédito: Platobr Politica

Ganhar a presidência da CPI do Crime Organizado, com o senador Fabiano Contarato, nesta terça-feira, 4, não tranquilizou os petistas. Os líderes do governo no Senado e no Congresso têm repetido o mantra de que a comissão não pode se transformar em um palanque eleitoral. O mesmo tem sido repetido por ministros do governo Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

 

Os petistas sabem que a crise da segurança púbica é munição suficiente para alimentar os opositores nas próximas semanas e, quem sabe, até a eleição. Ainda mais com a oposição cheia de si após as pesquisas de opinião pública mostrarem aprovação dos brasileiros à operação policial que matou 121 pessoas na semana passada no Rio de Janeiro.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, deu mostras de que a ideia do PT é baixar a bola da CPI. Ao final da instalação da comissão nessa terça, Wagner afirmou que o colegiado não tem como exercer o trabalho da polícia, de investigar traficantes e criminosos, funcionando mais como um “grupo de trabalho” sobre o tema.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, também fez falas públicas criticando uma eventual transformação da CPI em debate eleitoral.

Já um ministro do governo ouvido pela coluna cobrou que o governo dê mais visibilidade ao que tem feito em segurança pública. “O governo faz mais do que mostra. Já foi pior, melhorou bastante, mas tem de mostrar mais”, disse ele, lembrando o início da gestão do ministro Sidônio Palmeira, em janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

rio-de-janeiro seguranca-publica senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay