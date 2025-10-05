Assine
overlay
Início PlatôBr
ELEIÇÕES 2026

PT vai testar sambista para o Senado no RJ; saiba quem é

Benedita da Silva já estava consolidada como a candidata do PT ao Senado; mas uma disputa interna pode mudar a situação

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
05/10/2025 06:07 - atualizado em 05/10/2025 10:40

compartilhe

SIGA
x
Pesquisas recentes nos EUA e Ucrânia indicam o Rio de Janeiro como o pior destino de viagens em 2025
Pesquisas internas serão realizadas no PT no Rio de Janeiro crédito: Wirestok/Freepik

Apesar de Benedita da Silva ser a preferida do PT do Rio de Janeiro para a disputa ao Senado em 2026, o partido irá testar também o nome de Neguinho da Beija-Flor em pesquisas internas.

Leia Mais

O sambista foi lançado como candidato a senador na última semana pelo vice-presidente do PT Washington Quaquá. A movimentação não foi combinada com outras lideranças petistas e abriu uma disputa no partido pela vaga.

O nome de Benedita da Silva já estava consolidado como a candidata do PT ao Senado. Entretanto, lideranças do partido consideram “válido” a apresentação de novos nomes.

 

Benedita da Silva e Neguinho da Beija-Flor estão na disputa interna
PT vai testar Neguinho da Beija-Flor e Benedita para o Senado no RJ Platobr Politica

A deputada petista fez um ato de pré-campanha no Rio na última sexta-feira, 3, que reuniu diversas lideranças do PT, do PSol e da sociedade civil. Não está previsto um evento similar para Neguinho da Beija-Flor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay