PT vai testar sambista para o Senado no RJ; saiba quem é

Apesar de Benedita da Silva ser a preferida do PT do Rio de Janeiro para a disputa ao Senado em 2026, o partido irá testar também o nome de Neguinho da Beija-Flor em pesquisas internas.

O sambista foi lançado como candidato a senador na última semana pelo vice-presidente do PT Washington Quaquá. A movimentação não foi combinada com outras lideranças petistas e abriu uma disputa no partido pela vaga.

O nome de Benedita da Silva já estava consolidado como a candidata do PT ao Senado. Entretanto, lideranças do partido consideram “válido” a apresentação de novos nomes.

A deputada petista fez um ato de pré-campanha no Rio na última sexta-feira, 3, que reuniu diversas lideranças do PT, do PSol e da sociedade civil. Não está previsto um evento similar para Neguinho da Beija-Flor.

