A versão coach de Nikolas Ferreira em palestra no interior de SP

“Eu não sou um coach, tá? Eu não sou, tipo, ‘ah, se você perder o ônibus, seja o ônibus’, né?”. A fala inicial do deputado Nikolas Ferreira a uma plateia de 500 jovens empresários em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na noite do último domingo, arrancou risadas, mas não escondeu o puro suco de coaching que foi sua palestra.

Nome mais esperado dos três dias do X Business, uma espécie de imersão para empreendedores, Nikolas foi recebido pelos participantes com longos aplausos. Aquela sua palestra de quase uma hora e meia encerraria o evento. O deputado bolsonarista foi tratado como uma mistura de guru e político, com espectadores disputando a cotoveladas um momento para fazer selfies com ele. Os ingressos ao X Business custavam de R$ 400 a R$ 5 mil.

Ao falar à plateia, Nikolas debochou de Lula, de Fernando Haddad, de Alexandre de Moraes e um pouco de si mesmo. Era o segredo para engajar o público, que ria com vontade de cada piada.

A mensagem, no entanto, não é brincadeira. O deputado usa boa parte do tempo para incentivar seu público conservador a se posicionar nas redes sociais sem considerar as vozes críticas. Deu certo para ele, disse, lembrando que se tornou o deputado mais votado do país e tem os vídeos mais vistos no Brasil — não sem uma dose de desinformação, como no caso do viral sobre o Pix, no começo do ano.

“Hoje, a sua voz foi suprimida porque você não tem identidade. Você não sabe quem é. E quando você não sabe quem você é, uma outra pessoa vai colocar uma impressão que você não seja”, filosofou. “Quem tem identidade permanece”.

A palestra de Nikolas é um manual de práticas de internet para divulgar ideais conservadores. A ordem é não silenciar nem ter vergonha de exprimir valores, mesmo que sejam atravessados por questões sociais, políticas e de minorias. A regra é: seja autêntico, mas seja polêmico.

“Você acha que a sua voz é simplesmente para vender? Claro que não. A sua voz está ativa nesse país, porque, se vocês pararem, nós paramos. Então, se a sua voz se calar, alguém vai falar por você”, ensinou o deputado, que tem 18,6 milhões de seguidores no Instagram: “Sempre enfrente quem é maior do que você”.

O deputado saiu da palestra e atendeu alguns fãs. Também guardou dois bilhetes que recebeu de participantes, prometendo lê-los em uma outra hora. Foi a segunda incursão de Nikolas no tal X Business — a primeira ocorreu no Rio de Janeiro, em julho. Os organizadores do evento não quiseram informar à coluna o valor do cachê do deputado por aquelas poucas horas de dedicação.