Dino define destino de vídeo da PF que mostra senador com dinheiro na cueca

Flávio Dino definiu o destino de um pendrive da Polícia Federal que inclui imagens do momento em que o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, foi flagrado por um agente da PF com dinheiro guardado na cueca. A operação ocorreu em outubro de 2020.

Relator do inquérito contra Rodrigues (foto abaixo) no STF, o ministro determinou nessa segunda-feira, 19, que o pendrive fique guardado na Corte, sem necessidade de disponibilização virtual do seu conteúdo. Ele chamou atenção para as “imagens sensíveis” colhidas pela PF e a informação da Secretaria Judiciária do STF sobre não ser possível colocar os arquivos em segredo de justiça.

No último dia 9, Dino havia determinado a digitalização de todo o conteúdo de um envelope que incluía o pendrive.

A operação que mirou Chico Rodrigues, então um dos vice-líderes do governo Bolsonaro no Senado, apurou supostos desvios de recursos para combater a pandemia em Roraima. Em 2021, Rodrigues foi indiciado por peculato, advocacia administrativa, embaraço às investigações e lavagem de dinheiro.