Jair Bolsonaro deve ter alta no domingo

Jair Bolsonaro deve ter alta médica no próximo domingo, 4. Ele está internado desde 12 de abril no Hospital DF Star, em Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia na região abdominal.

Bolsonaro vai iniciar nesta sexta, 2, uma dieta pastosa. Se o ex-presidente responder bem à alimentação ao longo do dia, a partir deste sábado poderá consumir comida sólida e terá alta no domingo. Ele deixou a UTI do hospital na última quarta, 30, quando passou a uma dieta líquida.

A operação em Bolsonaro foi a sexta a que ele foi submetido em decorrência da facada na campanha presidencial de 2018.

Nesta sexta, o hospital divulgou um boletim para informar que Bolsonaro “segue intensificando diariamente a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ex-presidente afirmou por meio do X nesta quinta-feira, 1º, que está “clinicamente estável, sem dor, sem febre, com quadro de soluços contínuos sendo acompanhado e com a pressão arterial controlada”.