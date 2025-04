A alta do ‘União Alcolumbre’ no governo Lula com novo ministro

A refugada do deputado Pedro Lucas Fernandes, líder do União Brasil na Câmara, em assumir o Ministério das Comunicações de Lula levou a indicação para o posto às mãos de Davi Alcolumbre. O petista ficou irritado com o recuo de Fernandes e tem em alta conta o apoio do presidente do Senado. O atual presidente da Telebrás, Frederico de Siqueira Filho, foi apresentado a Lula como um nome técnico para o ministério e deve ser confirmado nos próximos dias.

No União Brasil, que tem uma ala majoritária formada por parlamentares independentes e de oposição e uma ala minoritária simpática ao Palácio do Planalto, já tem gente dizendo ironicamente que os governistas do partido, na verdade, fazem parte de uma outra sigla.

“É o União Alcolumbre”, resume uma liderança do União, lembrando que o presidente do Senado também é o padrinho da indicação de Waldez Góes, ex-governador do Amapá, no Ministério da Integração Nacional. O União Brasil tem ainda um terceiro ministro, Celso Sabino, do Turismo.

Apesar dos ministérios e da proximidade cada vez maior de Alcolumbre com Lula, na bolsa de apostas do União são poucos os que veem o partido caminhando com o presidente na campanha do ano que vem. O União Brasil tem líderes conhecidos pelo histórico antipetista, como ACM Neto e Ronaldo Caiado — este já lançado pré-candidato à Presidência em 2026.