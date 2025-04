Como o Planalto vê a situação de Glauber Braga

O Palácio do Planalto tem esperança de que o deputado Glauber Braga, do PSol do Rio de Janeiro, consiga reverter a cassação dele na Câmara dos Deputados, mas admitem que a chance é “muito pequena”.

Deputados da base aliada, inclusive correligionários de Glauber Braga, fizeram chegar ao Palácio do Planalto que o psolista não está se ajudando — pelo contrário. A avaliação é que o ataque de Glauber a deputados integrantes do Conselho de Ética piorou sua situação.

Um assessor do Palácio do Planalto avaliou à coluna que Glauber optou por esse caminho.

“Ele não fez defesa no Conselho de Ética. Ele fez ataque”, resumiu.

Glauber teve o parecer de cassação aprovado por 13 votos a cinco no Conselho de Ética na quarta-feira, 9. Agora, o deputado irá recorrer da decisão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Caso a CCJ aprove o recurso, o processo voltará ao Conselho de Ética e um novo relator será sorteado. O processo de cassação, portanto, será reiniciado. Se a CCJ rejeitar o recurso, o parecer pela cassação será votado no plenário da Câmara dos Deputados.

O parecer pela cassação afirma que Glauber quebrou o decoro parlamentar por chutar um militante do MBL em uma briga na Câmara dos Deputados em 2024.