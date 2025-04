Filmagem aérea de manifestação na Avenida Paulista em 2024 circula como ato de 6 de abril de 2025

Cerca de 45 mil pessoas protestaram na Avenida Paulista, em São Paulo, a favor da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, em uma manifestação organizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e realizada em 6 de abril de 2025. Desde então, publicações que somam mais de 11 mil interações nas redes sociais compartilham um vídeo de uma grande multidão em um ato na Paulista como se fosse um registro do ocorrido no último dia 6. Mas isso é falso: a filmagem foi publicada no Instagram em 25 de fevereiro de 2024 por um perfil que produz sequências aéreas feitas com drone.

'Foi mais que gigante. Mais de 1 milhão de pessoas na avenida Paulista 06/04/25 em prol da ANISTIA DE 08/01', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook, no Instagram, no X, no Threads, no TikTok e no Kwai.

Captura de tela feita em 7 de abril de 2025 de uma publicação no X - Foto: AFP

Em 6 de abril de 2025, dezenas de milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, em defesa da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Além de Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle, sete governadores e diversas outras autoridades públicas estiveram presentes no ato.

O ex-presidente, que está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez um discurso em que criticava as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e defendia a sua participação nas eleições presidenciais de 2026.

Segundo uma estimativa do Monitor do Debate Político no Meio Digital do Cebrap e da ONG More in Common, sob a coordenação da Universidade de São Paulo (USP), cerca de 45 mil manifestantes estavam presentes no horário de pico do evento, com margem de erro de 5,4 mil pessoas. Um cálculo realizado pelo Datafolha chegou a um total próximo de 55 mil manifestantes.

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) afirmou à imprensa que não divulgará uma estimativa própria.

Contudo, a sequência viral não foi registrada durante o ato de 6 de abril.

Manifestação de fevereiro de 2024

No vídeo viral, é possível identificar dois nomes de usuário no canto inferior direito: '@lukascolodette' e '@rec.byluucas'. Uma pesquisa pelo primeiro usuário no Instagram encontrou o perfil de Lucas Colodete, que publica imagens aéreas feitas com drone.

Uma busca no perfil encontrou a sequência viralizada publicada em 28 de fevereiro de 2024. Na legenda, Colodete indica: 'A Avenida Paulista, de verde e amarelo. 25 de Fevereiro de 2024'.

Na ocasião, de acordo com um levantamento da USP, 185 mil pessoas participaram de um protesto no local em defesa de Jair Bolsonaro, então investigado pela Polícia Federal (PF) por suposta tentativa de golpe de Estado.

Fotografias da manifestação de 2024 mostram os mesmos elementos presentes na sequência viral, como o trio elétrico com detalhes amarelos, os pedaços de lona amarela cobrindo partes das colunas do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e o edifício Pietro Maria Bardi, ainda em construção.

Comparação feita em 8 de abril de 2025 entre capturas de tela de uma publicação no X (E) e de uma fotografia da AFP de 25 de fevereiro de 2025 - Foto: AFP

Já imagens feitas pela AFP e pela imprensa brasileira durante o ato de 6 de abril de 2025 exibem elementos diferentes: o trio elétrico com detalhes em vermelho, as colunas renovadas do Masp e o edifício vizinho ao museu já construído.

Comparação feita em 7 de abril de 2025 entre capturas de tela de uma publicação no X (E) e de uma fotografia da AFP de 6 de abril de 2025 - Foto: AFP

O AFP Checamos já verificou no passado outras peças de desinformação que utilizavam imagens do ato na Paulista em fevereiro de 2024 de forma descontextualizada.

