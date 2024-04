Glauber Braga brigou com militante do MBL

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o filho ‘03’ do ex-presidente Jir Bolsonaro (PL), afirmou que o Partido Liberal vai representar contra Glauber Braga (PSOL-RJ) no Conselho de Ética. A ação acontece após o parlamentar expulsar um militante do Movimento Brasil Livre (PL) da Câmara dos Deputados.

“Glauber Braga visivelmente desequilibrado agride membro do MBL dentro da Câmara. O PL representará no Conselho de Ética contra o deputado. Este não é o decoro de um parlamentar”, escreveu Eduardo no X, antigo Twitter.



dep. Glauber Braga (PSOL-RJ) visivelmente desequilibrado agride membro do MBL dentro da Câmara.



O PL representará no conselho de ética contra o deputado. Este é não é o decoro de um parlamentar. pic.twitter.com/QmZQPWMxJd — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) April 16, 2024

Braga expulsou aos chutes o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro da Câmara dos Deputados. O caso ocorreu nesta terça-feira (16/4).

O parlamentar afirmou à Polícia Legislativa "estar sendo perseguido pelo rapaz", que já teria tentado intimidá-lo em outras ocasiões.