José Dirceu endossa campanha de Edinho Silva em evento petista

Com uma camisa do Corinthians, sagrado campeão paulista ontem, o ex-ministro José Dirceu fez um discurso de 40 minutos para os dirigentes petistas reunidos em Brasília, nesta sexta-feira (28), em torno da candidatura de Edinho Silva à presidência do partido.

O encontro reuniu 200 dirigentes de todo o país ligados à tendência majoritária do PT, a Construindo um Novo Brasil (CNB), da qual Lula, Dirceu, Gleisi e Edinho fazem parte. O encontro oficializou a pré-campanha de Edinho, que tem sido bastante criticada por outros dirigentes do mesmo grupo, como o deputado Jilmar Tatto, que não participou da reunião. O lançamento da campanha será no final de abril e a eleição é em julho.

Edinho lançou um manifesto nas redes para arregimentar apoiadores dentro do partido, o que ajuda a combater a imagem de que, ungido por Lula, ele não procurou o apoio da militância. Para fortalecer a candidatura e tentar pacificar as divergências, apareceu um dos líderes mais importantes da CNB para além dos que têm mandato parlamentar, Francisco Rocha, o Rochinha. Ele sentou-se ao lado de José Dirceu.

Dos ministros petistas, apenas Anielle Franco, novata no PT, compareceu, fazendo parte da mesa inicial de debates.

Divergência

A ausência de Gleisi Hoffmann, José Guimarães e Jilmar Tatto marca a divergência dentro da CNB. O presidente da legenda, Humberto Costa, também não participou. Ele estava em Pernambuco, em eventos políticos, desde a quarta-feira. Este foi o grupo de maior resistência à candidatura de Edinho.

No cerne da disputa, como a coluna já contou, está a disputa pela milionária cadeira de tesoureiro ou tesoureira do partido. O posto hoje é ocupado por Gleide Andrade, mas Edinho quer colocar outra pessoa no lugar.