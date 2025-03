Procurador do MPRJ volta a atacar STF nas redes e pede anistia para golpistas do 8/1

O procurador Marcelo Rocha Monteiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal em suas redes e foi à manifestação pela anistia dos golpistas do 8 de Janeiro no último sábado, 15, em Copacabana.

Titular da 4ª Procuradoria do Rio de Janeiro, de Execução Penal e Juizados, Monteiro é coautor dos livros “Inquérito do fim do Mundo” e “Sereis como deuses: O STF e a subversão da Justiça”. Ambas as obras são críticas a ministros do Supremo.

No último sábado, 15, o procurador publicou em seu Instagram fotos com placas que pediam a anistia dos réus por tentativa de golpe e de uma blusa que dizia “filhos da pátria contra filhos da puta [sic]”.

Monteiro já foi alvo de um processo no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) por ataques ao STF em 2022. Dois anos antes, em 2020, o procurador também foi punido com a pena de censura pela corregedoria do MP do Rio de Janeiro pelo mesmo motivo.

Procurado, o MPRJ não respondeu aos questionamentos da coluna sobre a conduta de Monteiro. O espaço continua aberto para manifestações.