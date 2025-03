Deputado do PSol diz que, dos EUA, Eduardo quer repetir ilusão do golpe

O deputado Ivan Valente, do PSol de São Paulo, fez uma análise para a coluna, nesta terça, 18, sobre a decisão de Eduardo Bolsonaro de se licenciar por seis meses da Câmara para ficar fazendo política em Washington.

Disse o deputado:

“O que eles querem, com Eduardo Bolsonaro em Washington, é repetir o que fizeram no golpe, quando, de outubro a dezembro de 2022, iam aos quartéis dizer aos manifestantes que haveria uma intervenção, para mantê-los mobilizados. Agora, querem fazer o mesmo com Eduardo dizendo que os Estados Unidos vão intervir na política brasileira. É tudo ilusório.”

Ivan Valente afirmou ainda que Eduardo se licenciou para ficar conspirando nos Estados Unidos. Para o psolista, no entanto, “não serão rede social e trilhardário que vão alterar a política no Brasil”.

Para o deputado, a estratégia de fomentar a mobilização aconteceu exatamente depois de Bolsonaro não reunir o público que esperava no domingo, em Copacabana, no protesto por anistia aos golpistas.