Lula não cogitou pedir desculpas públicas a Gleisi

Embora o tema tenha pegado fogo nas redes sociais e no Congresso Nacional, Lula não discutiu com sua equipe se deveria pedir desculpas públicas a Gleisi Hoffmann por ter dito que colocou no governo uma “mulher bonita” para lidar com os presidentes da Câmara e do Congresso.

A ministra logo se manifestou, afirmando que Lula foi o primeiro presidente a indicar uma mulher para sucedê-lo e enumerou as medidas de empoderamento feminino tomadas por ele, como nomeação de ministras e gestoras para agências e empresas públicas.

A fala do petista, no entanto, gerou indignação de setores da sociedade e ataques ainda mais misóginos por parte do bolsonarismo.

Se um pedido de desculpas de Lula ocorreu, foi feito de forma privada com a ministra.