Primeira mulher a presidir STM tomará posse com discurso feminista e sobre democracia

A ministra Maria Elizabeth Rocha tomará posse na presidência do STM (Superior Tribunal Militar) nesta quarta-feira, 12, com um discurso contundente em defesa dos direitos das mulheres, com enfoque especial para a presença ainda minguada delas em altos postos do Judiciário e das Forças Armadas.

Maria Elizabeth é a única ministra em uma Corte de 15 integrantes. Será a primeira mulher a comandar o tribunal. A intenção dela é levar uma pauta progressista para o STM, começando pela equipe: recrutou uma mulher transgênero e uma pessoa com autismo para sua equipe, que será formada majoritariamente por mulheres.

Em entrevistas recentes, a ministra defendeu a punição de militares que cometeram crimes durante a ditadura militar. No discurso de posse, não deve tratar do assunto, para evitar ainda mais indisposição com os colegas. O STM é formado por três almirantes da Marinha, quatro generais do Exército, três brigadeiros da Aeronáutica e cinco civis. A ministra está no grupo dos civis.

No discurso, Maria Elizabeth deve enfatizar a diversidade, a democracia e a necessidade de transparência no Judiciário. A cerimônia de posse será realizada no Teatro Nacional Claudio Santoro, um marco da arquitetura da capital federal. Segundo informou a coluna, a escolha de um local fora do tribunal para a cerimônia de posse provocou a resistência de parte do tribunal.

O evento contará com recitais de piano e apresentações de cantores líricos. Também vai se apresentar a cantora indígena Djuena Tikuna, que deve cantar o Hino Nacional no idioma Tikuna.

Foram expedidos cerca de dois mil convites, com 700 confirmações até o dia anterior à posse. Entre os confirmado, estão o presidente Lula e o vice, Geraldo Alckmin.

Maria Elizabeth se orgulha em dizer que é feminista e progressista. Foi escolhida para o STM por Lula em 2007. É casada com o general do Exército Romeu Costa Ribeiro Bastos, irmão de Paulo Costa Ribeiro Bastos, militante do MR-8 que está na lista de desaparecidos políticos vítimas da ditadura. O general foi secretário de administração da Casa Civil da Presidência no primeiro mandato de Lula.