Os próximos passos do processo que corre no Supremo sobre a tentativa de golpe

Após a manifestação das defesas dos acusados de planejarem um golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes vai elaborar um voto sobre a denúncia apresentada ao STF em fevereiro pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O voto de Moraes levará em conta os elementos trazidos na peça da PGR e as alegações dos advogados dos 34 denunciados. Em seguida, ele vai liberar o caso para julgamento.

Caberá ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, agendar uma data para o julgamento. Os cinco ministros que integram o colegiado vão decidir se recebem ou não a denúncia. Em caso positivo, será aberta uma ação penal e os investigados passarão à condição de réus.

O prazo dado para as defesas se manifestarem foi de 15 dias a contar da data de intimação dos advogados. Como nem todos foram intimados no mesmo dia, não foram entregues ao Supremo ainda todas as manifestações.

A previsão é que Moraes libere o caso para julgamento até abril. Zanin estaria disposto a agendar o julgamento assim que o colega fizer isso.