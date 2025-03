Planalto decide abandonar perfis do governo que são alvos de muitos ataques

A Secretaria de Comunicação da Presidência decidiu abandonar dois perfis nas redes sociais em que o Planalto e a Secom eram representados institucionalmente.

Os dois perfis eram pilotados pela ex-secretária de Estratégias e Redes Brunna Rosa, protegida de Janja. O motivo, segundo a coluna apurou, é que as duas contas, eram alvos constantes de haters.

Com 350 mil seguidores, a conta @presidenciadobrasil, no Instagram, não é alimentada desde 13 de janeiro. Já @Secomvc, com 231 mil seguidores no Instagram e 279 mil seguidores no X/Twitter, teve sua última postagem em 23 de janeiro no X e em 16 de janeiro no Instagram.

A Secom tem se concentrado nos perfis de Lula nas duas redes sociais, seguindo a linha de Sidônio Palmeira, informada pela coluna, de transformar o presidente no motor de conteúdo do governo. Lá, a quantidade de haters é bem menor.

A coluna procurou a Secom, mas, até o fechamento deste texto, o governo não havia respondido. O espaço segue aberto a manifestações.