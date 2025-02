Sidônio contrata especialista em desinformação

Especialista em desinformação, a pesquisadora Nina Santos deve se juntar à equipe de Sidônio Palmeira no dia 5 de março, logo depois do Carnaval. A baiana, que hoje lidera o Aláfia Lab, um laboratório de pesquisas sobre internet e política, já é velha conhecida do presidente. Foi uma de suas assessoras políticas no Instituto Lula.

Nina deve atuar como uma secretária-adjunta de Políticas Digitais, ao lado do secretário João Brant. Os dois já trabalharam juntos no *desinformante, um projeto do Aláfia Lab para divulgar do cenário de desinformação nas redes sociais e internet no Brasil.

A pesquisadora está em negociação com o governo há algumas semanas, mas ainda está em definição como será sua nomeação, uma vez que as secretarias da Comunicação não possuem o cago de secretário-adjunto. A própria Secretaria de Políticas Digitais foi criada no início do governo Lula 3.

A ida de Nina Santos, que é neta do geógrafo Milton Santos, para a Secom mostra como o governo está preocupado com a batalha de narrativas conflagrada nas redes sociais. Lula tem ficado contra as cordas, ante uma política agressiva e mais bem sucedida da oposição, como foi o caso da falsa taxação do Pix.