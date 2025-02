O naco de Ibaneis Rocha no PT do Distrito Federal

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, telefonou para Ricardo Cappelli, que foi interventor na Segurança do DF, após o 8 de Janeiro e hoje é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), para dedurar um fogo amigo

Segundo Celina, ela recebeu uma sugestão inusitada de Ricardo Vale, deputado distrital do PT e supostamente aliado de Cappelli.

Vale teria dito a Celina, também candidata ao governo, que ela poderia atacar Cappelli, chamando-lhe de “forasteiro”.

A vice de Ibaneis Rocha agradeceu, mas disse que não faria isso. Após a conversa com Vale, ligou a Cappelli para contar o que tinha acabado de ouvir do petista.

Ibaneis bate em Lula sempre que pode. Mas parte do PT tem espaços em seu governo.