O encontro do advogado de Braga Netto com Cristiano Zanin

Enquanto os advogados de Jair Bolsonaro se preparam para pedir o impedimento de Cristiano Zanin — e o de Flávio Dino — no julgamento da denúncia da PGR pela tentativa de golpe, a defesa de Walter Braga Netto terá um encontro com Zanin. O ministro integra a Primeira Turma do STF, que vai analisar a acusação contra Bolsonaro, Braga Netto e mais 32 pessoas.

Está prevista para essa quarta-feira, 26, uma visita de José Luís Oliveira Lima, o Juca, ao gabinete de Zanin no STF. O encontro está marcado para as 16h. Segundo a agenda pública do ministro, o assunto é a petição em que Alexandre de Moraes decretou a prisão de Braga Netto, em dezembro.

O general da reserva e ex-ministro foi denunciado por Paulo Gonet como uma das figuras centrais na trama golpista nos estertores do governo Bolsonaro.

Nessa segunda-feira, 24, a defesa de Braga Netto liderada por Juca pediu ao STF que Alexandre de Moraes seja declarado suspeito para julgar a acusação da PGR.