Governo federal quer replicar programa do Recife para MEI

O governo Lula está de olho em um programa do prefeito João Campos. É o Go Recife, que reúne trabalhadores e empreendedores MEI.

A ideia do governo é criar uma plataforma nacional em que os MEIs oferecem serviços e entes públicos possam contratá-los para pequenos serviços e reparos, como reformas em alguma escola próxima do endereço do trabalhador.

Ainda não há prazo para a implantação do projeto, mas alguns ministérios já estão debruçados sobre a criação da nova plataforma.