Tem gente querendo cobrar R$ 3,3 milhões por flat na COP30

Enquanto o presidente Lula falava, na quinta-feira, 30, sobre “ninguém ficar sem lugar para dormir” durante a COP30, em Belém, a coluna flagrou o descalabro de alguns preços oferecidos em plataformas de locação, como o Booking. Há proprietários querendo alugar flats pela bagatela de… R$ 3.328.000,00.

Mas há apartamentos mais em conta, por modestos R$ 1.756.800,00, para o período da conferência, de 10 a 25 de novembro.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) já pediu ao Ministério Público que investigue a prática de preços abusivos. E o tema já virou piada para consultores imobiliários do Pará. Enquanto isso, o governo do estado toca uma licitação para a construção de hotéis em Belém e o Planalto quer uma plataforma pública para gerenciar a hospedagem dos participantes.