Perto de assumir ministério, Gleisi se fecha em copas

Às vésperas de virar ministra, Gleisi Hoffmann se fechou em copas. A presidente do PT cancelou entrevistas que já tinha combinado e agendas que tinha previstas nos próximos dias. Ela quer se resguardar.

A estratégia é compreensível: o assunto das entrevistas ao longo do fim de semana acabaria, inevitavelmente, mudando das eleições às presidências da Câmara e do Senado para a provável entrada dela no ministério.

Até agora, publicamente, não houve sinais definitivos de que Gleisi assumirá, de fato, uma pasta. A maior probabilidade é que ela seja nomeada na Secretaria-Geral da Presidência, um ministério dentro do Palácio do Planalto, no lugar de Márcio Macêdo.

Lula desconversou sobre o assunto na entrevista no Planalto nessa quinta-feira, 30, mas ressaltou que a aliada “tem condição de ser ministra em muitos cargos”. Jaques Wagner disse à Globonews que “é muito grande” a chance de a deputada virar ministra.