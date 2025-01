O conterrâneo que Davi Alcolumbre não sabe se vai apoiá-lo

Virtual novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre pode até bater o recorde de votos na disputa, como estima o Palácio do Planalto, mas há dúvidas se ele receberá o voto de um dos três senadores do seu estado, o Amapá.

Trata-se de Lucas Barreto, do PSD, ex-aliado de Alcolumbre que rompeu com ele na eleição de 2022. Naquele ano, Barreto optou por apoiar Rayssa Furlan, do MDB, mulher do prefeito de Macapá, Dr. Furlan, e principal adversária de Davi Alcolumbre. Ele foi reeleito com 47,8% dos votos contra 42,5% de Rayssa.

Além de Barreto e Alcolumbre, a bancada amapaense tem Randolfe Rodrigues, do PT. Randolfe apoia o conterrâneo na presidência do Senado. A votação é secreta.