Quantos votos o governo acha que Alcolumbre vai ter na eleição do Senado

Às vésperas da votação que deve confirmar a volta de Davi Alcolumbre à presidência do Senado, o Palácio do Planalto estima que o senador amapaense terá 70 votos ou mais, com chances de bater o recorde de apoios.

As maiores votações já registradas em disputas pela presidência da Casa são 76 votos obtidos por Mauro Benevides em 1991 e José Sarney em 2003. O total de senadores é 81 e a votação, no próximo sábado, 1º, é secreta.

Entre os poucos nomes incluídos nas contas do governo como não alinhados a Alcolumbre estão, evidentemente, três bolsonaristas que lançaram nomes à disputa: Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Marcos do Val, do Podemos do Espírito Santo, e Marcos Pontes, do PL de São Paulo.

Há dúvidas sobre os votos da ex-ministra do governo Bolsonaro Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e de Lucas Barreto, do PSD do Amapá, um ex-aliado que se tornou adversário de Davi Alcolumbre.