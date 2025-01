PT vê ‘muita sede’ de Tatto e descarta nome do deputado

O deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) fez campanha internamente em seu partido para tentar ganhar a vaga de 1º Secretário da mesa diretora da Câmara. Seu nome foi preterido e o cargo designado ao PT ficará com o deputado Carlos Veras (PE). A avaliação da bancada, principalmente dos deputados petistas de São Paulo, é a de que Tatto estava “com muita sede”.

Jilmar é o atual secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados, responsável por gerenciar a divulgação das atividades da casa, por meio da Agência Câmara de Notícias, da TV Câmara e da Rádio Câmara. Ele é também o secretário nacional de Comunicação do PT, onde tem sob seu controle um dos maiores orçamentos do partido, lembram os colegas. Além disso, a namorada de Jilmar, Gleide Andrade, é tesoureira da legenda.

Jilmar Tatto integra uma família de políticos petistas, a chamada “Tattolândia”. A família o elegeu deputado federal, junto com outro irmão, Nilto Tatto. Os outros integrantes do clã com mandato são Ênio Tatto, deputado federal em São Paulo, e Jair Tatto, vereador na capital paulista. Arselino Tatto, irmão deles, era vereador mas não foi reeleito nas últimas eleições municipais.

Os Tatto são influentes e se tornaram “campeões de votos” na Zona Sul paulistana. A influência começou pelo bairro Capela do Socorro e, depois, se expandiu para outras áreas, como a Freguesia do Ó e São Miguel Paulista, respectivamente nas zonas Norte e Leste, além de outras cidades da região metropolitana de São Paulo.