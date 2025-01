Planalto terá carros da montadora BYD, acusada de trabalho escravo

O presidente Lula renovou o acordo com a BYD para usar gratuitamente, por mais um ano, os carros elétricos da montadora. Os modelos disponíveis para a Casa Civil são o BYD Tan e o Dolphin, avaliados em R$ 450 mil e R$ 179 mil, respectivamente.

A parceria foi firmada em janeiro do ano passado com a intenção de promover a transição energética. Até a primeira-dama, Janja, apareceu em vídeo em suas redes sociais pilotando um dos carros. Maior montadora de elétricos no Brasil, a BYD, que recebe incentivos fiscais do governo baiano do petista Jerônimo Rodrigues, foi pivô de um escândalo de trabalho escravo na Bahia. Mais de 100 trabalhadores chineses foram resgatados em uma obra da empresa, tocada por empreiteiras, em situação análoga à escravidão.

Segundo o Ministério Público do Trabalho, 163 chineses estavam trabalhando de forma irregular e desumana na construção da fábrica da montadora, em Camaçari, na Bahia. Foram acionadas a BYD e as três empreiteiras que tocaram a obra e foi feito um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Este mês, as empresas informaram à Justiça que os trabalhadores receberam seus direitos e retornaram à China.