Sem polarização: neurocirurgião que operou Lula é pai de advogada de Bolsonaro

Jair Bolsonaro oficializou nos últimos dias a entrada de 16 advogados do escritório de seu novo defensor, Celso Vilardi, em ao menos três casos em que ele é investigado no STF: o da fraude no cartão de vacina contra Covid-19, o das joias sauditas e o das milícias digitais.

No time, uma advogada chama a atenção por um de seus sobrenomes: Isabela Sandeville Stávale Joaquim.

Ela é filha do médico Marcos Stávale Joaquim, neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Foi Stávale quem conduziu as recentes operações para conter a hemorragia cerebral de Lula, causada pela queda que ele sofreu em um banheiro do Palácio da Alvorada.

Durante a internação de Lula no Sírio, em dezembro, o pai da advogada de Bolsonaro participou das entrevistas à imprensa (está à direita na foto acima) para atualizar o estado de saúde do petista e apareceu em uma foto nas redes sociais ao lado do presidente, caminhando dentro do hospital.