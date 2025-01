Davi Alcolumbre não deverá punir PL por candidatura de Astronauta

Senadores do PL acreditam que Davi Alcolumbre não irá punir o PL com falta de cargos e comissões pela manutenção da candidatura do senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo. O partido, apesar da candidatura do Astronauta, seguirá apoiando Alcolumbre.

A estimativa de alguns senadores é que o PL dê, pelo menos, 12 dos 14 votos para Alcolumbre.

Em 2023, após a derrota de Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, para Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, o partido de Jair Bolsonaro ficou sem cargos na mesa diretora e em comissões importantes.

Por receio de perderem espaço na Casa, integrantes do PL —— entre eles Bolsonaro —— vêm criticando a candidatura de Marcos Pontes. No entanto, senadores afirmam que o partido, por manter o apoio a Alcolumbre, não perderá cargos e comissões.

Senadores disseram à coluna que, até o momento, o Astronauta não fez nenhuma movimentação em massa para cooptar apoio de seus correligionários.

Marcos Pontes afirma ser o candidato da oposição a Alcolumbre. Além dos dois, disputa o cargo também o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará.