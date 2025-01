Por que Lewandowski abandonou o nome Polícia Ostensiva Federal para a PRF

Lewandowski decidiu abandonar o nome “Polícia Ostensiva Federal” para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) após a corporação se envolver, em 24 de dezembro, em mais um caso de uso excessivo da força. A PRF disparou contra o carro de uma família do Rio de Janeiro, atingindo a cabeça de uma jovem de 26 anos na véspera do Natal.

O ministro da Justiça havia proposto, no primeiro texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, que a PRF se chamasse “Polícia Ostensiva Federal” devido à intensificação do seu caráter ostensivo. O texto da proposta pede o aumento das atribuições da PRF para além da fiscalização de rodovias.

Segundo pessoas ouvidas pela coluna, Lewandowski considerou que intensificar a ostensividade da PRF em seu nome poderia aumentar a truculência por parte de seus agentes. Por isso, no segundo texto da PEC, enviado à Casa Civil do governo federal no último dia 14, a proposta de nome para a PRF é “Polícia Viária Federal”.

O Ministério da Justiça propõe que a PRF passe a atuar também em hidrovias e ferrovias. Lewandowski não está apegado à ideia de mudar o nome da PRF e, segundo integrantes do Ministério da Justiça, abriria mão da mudança para não atrapalhar o avanço da proposta. A mudança de nome, como contou a coluna, não é bem-vinda por parte dos agentes da PRF.