Gusttavo Lima: portas de Lula e Bolsonaro fechadas

Lula e Bolsonaro, até agora, não deram qualquer pelota ao pedido de agenda de Gusttavo Lima. No início do mês, o cantor sertanejo disse em entrevista ao portal Leo Dias que tinha requisitado conversas com Lula e Bolsonaro para falar sobre os “problemas do Executivo”.

Gusttavo Lima disse no início de janeiro que quer ser candidato à Presidência da República para, segundo ele, acabar com a polarização do Brasil. O sertanejo, que já teve sinal das bets de que contará com dinheiro delas para a campanha, disse que não será um candidato nem de esquerda nem de direita — seja lá como for isso. Lima apoiou a reeleição de Bolsonaro em 2022.

O único presidente que Gusttavo Lima conseguiu se reunir foi o do União Brasil, Antônio Rueda, na semana passada. Junto com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o cantor discutiu sua filiação ao partido.

Caiado, de quem Gusttavo Lima é muito próximo, também quer ser candidato à Presidência. Pessoas a par das negociações afirmam que o cantor e o governador do goiás chegaram a um acordo prévio de ir testando ambos os nomes em pesquisas, mas Caiado negou a Bolsonaro que exista qualquer jogo combinado com Lima.