O teste de fogo (e água) ao vice de Nunes que pode respingar em Bolsonaro

No entorno do prefeito Ricardo Nunes, políticos e auxiliares têm falado nos bastidores sobre uma curiosidade que circula na Prefeitura na largada do segundo mandato do emedebista: como o vice-prefeito, Mello Araújo, vai se sair da prova de fogo que é coordenar o plano de prevenção e resposta da cidade aos efeitos das chuvas e as podas de árvores. O primeiro temporal caiu nessa sexta-feira, 24.

A curiosidade é provocada pelo histórico recente de desgastes a Nunes por causa de problemas após fortes chuvas que atingiram São Paulo.

O prefeito se viu na mira da oposição, inclusive durante a campanha eleitoral, em razão dos péssimos serviços prestados pela concessionária de energia Enel, que chega a deixar paulistanos por dias a fio sem luz.

Foi também no abacaxi das chuvas que o prefeito entrou em uma briga pública com o governo Lula a respeito da responsabilidade sobre as podas de árvores, uma das principais causas dos apagões.

Com Mello Araújo nessa posição, depois de ter ficado sem uma Secretaria, Ricardo Nunes terá um “sócio” com quem compartilhar as críticas. Ou melhor, dois. Jair Bolsonaro, afinal, também não será poupado pelos adversários caso seu indicado a vice de Nunes não cumpra o papel como se espera e os paulistanos sofram em meio à chuvarada dos primeiros meses do ano.