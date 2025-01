Ex-chefão do União Brasil anda rindo à toa com o caso do ‘Rei do lixo’

Enquanto a cúpula do União Brasil vive tempos de tensão com a Operação Overclean, que mirou o empresário José Marcos de Moura, o “Rei do lixo” (foto abaixo), um ex-manda-chuva do partido tem demonstrado satisfação com as investigações.

Defenestrado da presidência do União em maio de 2024, em meio a uma briga cinematográfica com Antônio Rueda, atual chefão do partido, o deputado Luciano Bivar tem compartilhado com seus contatos no WhatsApp reportagens e observações sobre a Overclean. As mensagens são num tom de “eu avisei”.

Só na última sexta-feira, 17, Bivar compartilhou a reportagem do PlatôBR que contou em detalhes os motivos pelos quais Brasília anda aflita com o caso, recém-chegado ao STF, além de conteúdos do jornal O Globo e de um site do Amazonas sobre a Overclean.

A operação da PF mira um esquema de corrupção com emendas em municípios de diversos estados, que teria Moura entre os líderes. O “Rei do lixo” integrava a executiva nacional do União Brasil e é ligado a nomões do partido como ACM Neto e o deputado Elmar Nascimento.