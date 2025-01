Boné trumpista de Tarcísio em dia de posse intriga aliados

O entorno de Tarcísio Gomes de Freitas inclui dois tipos de aliados: os que aceitam pelo valor de face quando o governador paulista diz que vai tentar a reeleição em 2026 e os que acham que ele vai jogar parado em relação a uma candidatura presidencial para, só muito mais à frente, decidir por qual caminho enveredar realmente.

O segundo grupo ganhou nessa segunda-feira, 20, mais subsídios para basear suas percepções a respeito de eventuais pretensões presidenciais de Tarcísio.

Entre essa turma, o gesto do governador de São Paulo de comemorar a posse de Donald Trump usando o boné “Make America Great Again”, um dos símbolos do trumpismo, foi visto como aceno ao bolsonarismo mais ideológico tendo em vista uma possível corrida Palácio do Planalto. Esses aliados avaliam que Tarcísio deve fazer mais movimentos à militância bolsonarista até a definição de seu rumo em 2026.

Integrantes do outro grupo, o que defende a permanência do governador no Palácio dos Bandeirantes para acumular musculatura política até 2030, não deram essa importância toda ao boné vermelho.