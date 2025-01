Os 60 anos de ‘Dois na bossa’, de Elis Regina e Jair Rodrigues

O cantor e compositor Jair Oliveira, o Jairzinho, começou a desenhar um show especial para marcar os 60 anos do projeto “Dois na bossa”, de Elis Regina com seu pai, Jair Rodrigues.

O projeto que reuniu os dois artistas teve três LPs, lançados de 1965 a 1967. O primeiro foi lançado em abril de 1965.

Jairzinho disse à coluna que vê os dois como “uma das principais duplas musicais do planeta”:

“Além da grande amizade, eles conseguiram construir um legado absolutamente maravilhoso na música. É um marco esse disco ter chegado aos 60 anos de existência com tanta vitalidade. Você coloca esse disco para ouvir e vê como ele era à frente do seu tempo, como o pot-pourri de samba e canções como ‘Arrastão’ e ‘Menino das laranjas’”.

O primeiro disco do “Dois na bossa” foi gravado ao vivo, em um show no antigo Teatro Paramount, em São Paulo.

A ideia inicial de Jair Oliveira é fazer um show com os sucessos dos três discos: “Ainda não sei exatamente o que fazer para comemorar essa data, mas já tenho pensado em algumas coisas, como montar um show com esse repertório. Só o fato de a gente lembrar que esse disco é muito importante já é muito bacana para uma celebração”.

Com a produtora S de Samba, cujo sócio é Wilson Simoninha, Jairzinho assina também a produção do “Viver sertanejo”, novo programa da Globo apresentado por Daniel. E, com a mulher, Tania Khalil, prepara uma nova temporada do “Grandes pequeninos”, projeto com meio milhão de inscritos no YouTube, e com um novo disco agendado.