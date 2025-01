Kassio é o relator do caso do “Rei do lixo” no STF

Enviada ao STF nos últimos dias pela Justiça Federal da Bahia, a investigação da Operação Overclean terá como relator no Supremo o ministro Kassio Nunes Marques.

A operação foi deflagrada pela Polícia Federal em dezembro contra um esquema de corrupção em diversos municípios. O principal alvo da Overclean foi José Marcos de Moura, empresário baiano conhecido como “Rei do lixo” e ligado a políticos do Centrão dentro e fora da Bahia.

O caso foi remetido ao STF em razão da citação a políticos com foro privilegiado. Os documentos chegaram à Corte nessa quinta-feira, 16, mas um processo só foi autuado formalmente no começo da tarde desta sexta-feira, 17. A investigação tramita no Supremo sob segredo de Justiça.

O PlatôBR publicou nesta sexta uma reportagem que conta em detalhes os motivos pelos quais diversos poderosos de Brasília estão tensos com a chegada da apuração ao Supremo.

O “Rei do lixo”, por exemplo, fazia parte da executiva nacional do União Brasil e tem relações com o ex-prefeito de Salvador ACM Neto e o líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento.