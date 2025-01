BC engraçadinho não é obra de Galípolo

O vídeo meme do Banco Central que brincava ao falar da crise do Pix chegou a espantar até o economista e ex-BBB Gil do Vigor e, com a posse do novo presidente da instituição, Gabriel Galípolo, o público começou a achar que era uma ideia da nova gestão. Mas o “descer para o BC”, em referência ao hit “Descer pra BC”, da dupla sertaneja Brenno e Matheus, foi só mais uma das peças que buscam aproximar temas áridos da economia dos internautas.

Uma equipe do BC, que não faz parte da assessoria de imprensa, é responsável pela imagem do banco nas redes sociais. No Instagram, usam memes e temas quentes da cultura digital para ganhar engajamento. E já faz tempo. Com as notícias do Pix inundando as redes, o “nóis vai descer pro BC” rendeu 61 mil curtidas nos dois últimos dias. As postagens em tom mais sério têm entre 500 e 8 mil curtidas.

Na busca pela visibilidade, houve também meme com Fernanda Torres recebendo o Globo de Ouro e uso de personagens de desenho animado. O Banco Central tem até um personagem, o BCSincero, que, na Black Friday, puxou a orelha dos clientes: “Fala, meus compradores de R$ 1,99, amantes de cacarecos de procedência duvidosa”, começa o BCSincero no vídeo, com referências de humor e animações.