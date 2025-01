O dote do PSDB que atrai pretendentes para fusão

Em franco encolhimento desde que foi esvaziado à direita pelo bolsonarismo em 2018 e abriu mão de disputar a Presidência em 2022, o PSDB tem buscado saídas para sua inexpressividade política por meio de conversas sobre uma fusão com siglas mais robustas.

E não faltam pretendentes para uma possível união. Abriram tratativas com o PSDB siglas como o cada vez mais poderoso PSD de Gilberto Kassab, o MDB e o Podemos.

Um líder partidário envolvido nas negociações resume por que, apesar da derrocada do partido, vale a pena buscar se unir a eles.

“O PSDB tem história, é o partido do Plano Real, governou São Paulo por quase trinta anos e vem com quadros promissores nacionalmente, três governadores”, disse este dirigente, lembrando ainda do dote financeiro: R$ 148 milhões de fundo eleitoral e R$ 26,2 milhões de fundo partidário em 2024.