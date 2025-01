Ricardo Nunes já cogita disputar governo paulista

Reeleito com 60% dos votos, Ricardo Nunes (MDB) anda animado com a possibilidade de concorrer ao governo de São Paulo em 2026. Antes da eleição, Nunes não aceitava discutir o assunto, mas, segundo auxiliares, o prefeito tem alimentado essas conversas.

Uma decisão desse tipo passaria, obrigatoriamente, pela intenção de Tarcísio de Freitas (Republicanos) de disputar ou não a Presidência da República. Os dois se aproximaram muito durante a campanha do ano passado.

Nunes não cogita hoje um movimento sem ser coordenado com Tarcísio, que, diferentemente de Jair Bolsonaro, entrou com tudo na campanha do emedebista.