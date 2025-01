Mesmo com Congresso em recesso, bastidores da política esquentam esta semana

A troca no comando da comunicação do governo federal na última semana alimentou, nos bastidores de Brasília, o debate sobre próximas peças que serão substituídos na esperada reforma ministerial. Faltando dois ano para encerrar o seu terceiro mandato, o presidente Lula fará mudanças no time, já de olho na composição política para disputa eleitoral de 2026.

Há expectativa de que o publicitário Sidônio Palmeira tome posse oficialmente essa semana na Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) e que o destino de outros ministros palacianos, como são chamados os titulares das secretarias que despacham no Palácio do Planalto, também seja selado nas próximas semanas. Na lista de possíveis trocas estão os comandos das secretarias Geral da Presidência e de Relações Institucionais (SRI).

Dança das cadeiras

O ministro Rui Costa (Casa Civil) chegou a dizer que as mudanças no time de ministros seriam feitas antes da reunião ministerial prevista para o dia 21 deste mês. No entanto, nos últimos dias, informações de interlocutores oficiais sinalizam que a conclusão das trocas de ministros pode ficar para depois do início do ano legislativo e da definição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, em fevereiro. Ainda que o anúncio seja postergado, as conversas e negociações da reforma ministerial estão dominando os bastidores do governo e caminham em paralelo à discussão do comando no Congresso Nacional. Há uma preocupação no PT em garantir que ministros petistas que sejam desalojados continuem no governo. É o caso de Paulo Pimenta, que deixou a Secom. Outro nome cotado para ser substituído é o do petista Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Nos últimos dias, houve movimentação para alojá-lo no Ministério da Saúde, ocupado por Nísia Trindade.

O temperatura entre o governo e o Congresso esquentou no final do ano, durante e após a aprovação do pacote de medidas da equipe econômica para conter gastos públicos. Para dar o aval na velocidade que o governo precisava, deputados e senadores barganharam a liberação de dinheiro para emendas parlamentares. Parte, no entanto, foi bloqueada por determinação do ministro Flávio Dino (Supremo Tribunal Federal), que abriu o debate sobre a transparência na aprovação e aplicação desses recursos e acionou a Polícia Federal para apurar possíveis crimes. O embate colocou em confronto Dino e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que deixa o cargo no mês que vem, mas ao que tudo indica, fará seu sucessor.

E o tema continua rendendo. Neste domingo, 12, Dino determinou que o governo federal e os Estados divulguem, e 30 dias, regras claras para as Instituições de Ensino Superior e suas fundações prestarem conta da aplicação do dinheiro que recebem de emendas parlamentares. A CGU (Controladora Geral da União) havia apontado problemas em alguns casos.

Bolsonaro na posse de Trump