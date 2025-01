Lira ministro? O que pensa Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro e chefe do PP

Com o nome de Arthur Lira na bolsa de especulações da reforma ministerial de Lula, o presidente do PP, Ciro Nogueira, tem dito que sua preferência é que Lira siga na Câmara após deixar a cadeira de presidente da Casa, em fevereiro.

A aliados, o ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro já avaliou que, dado o tamanho político que Lira adquiriu e sua influência sobre a bancada, seria muito difícil separar uma eventual entrada dele no governo de uma adesão do PP a Lula — o que o chefão do partido quer evitar, ao menos por ora.

Em outras palavras, um Arthur Lira ministro cruzaria uma linha que, na avaliação de Nogueira, não foi cruzada com a nomeação do deputado André Fufuca (PP-MA), um de seus escudeiros, ao modesto Ministério do Esporte.

Ciro Nogueira tem dito que cansou da extrema-direita e voltou a ser centrão, mas mantém críticas quase que diárias a Lula e seu governo nas redes sociais. Gente no PT, por outro lado, não descarta uma flexibilização do figurino opositor do chefe do PP.