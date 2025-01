MST: Lula manda PF investigar ataque que matou 2 em assentamento

Lula telefonou neste sábado, 11, ao dirigente do MST Gilmar Mauro para avisar que colocou a Polícia Federal para investigar o ataque que ocorreu na noite de sexta-feira, 10, no assentamento Olga Benário, dos sem-terra, em Tremembé (SP). A investigação foi determinada em ofício assinado pelo ministro interino da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto.

O presidente disse estar impossibilitado de viajar de avião, em razão da recuperação de sua cirurgia, mas que determinou que a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, acompanhe de perto o caso.

De acordo com o MST, outras oito pessoas foram feridas no ataque, que resultou na morte de Valdir do Nascimento, de 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, de 28 anos. Uma das vítimas estea hiospitalizada em estado gravíssimo.

Logo pela manhã, ministros e dirigentes do PT já haviam se manifestado, cobrando investigações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e se solidarizando com os militantes do MST. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, procurou o secretário do governo paulista para acelerar a apuração do caso.