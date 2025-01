Novo advogado de Bolsonaro se derramou em elogios a PGR que denunciará seu cliente

Recém-contratado por Jair Bolsonaro para defendê-lo nas suas muitas encrencas no inquérito do golpe, o advogado criminalista Celso Vilardi já fez elogios públicos ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, a quem caberá apresentar uma denúncia contra o ex-presidente a respeito do golpismo em seu governo.

Em uma entrevista à CNN em novembro de 2023, ao comentar a escolha de Gonet por Lula, Vilardi o classificou como “bom nome” e “técnico” e disse que o procurador tinha “história no Ministério Público”.

Na mesma fala, o criminalista lamentou o que considerou como manutenção, por Lula, de um “retrocesso” adotado por Bolsonaro: não escolher para o cargo um dos nomes da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).

“Não está na Constituição, é direito do presidente nomear quem ele quer, mas existia o hábito de indicar o primeiro ou um dos três da lista. No entanto, a partir do governo Bolsonaro tivemos, no meu modo de ver, esse retrocesso institucional, mantido com o PT”, disse.

Na entrevista, Celso Vilardi ainda cutucou a relações entre seu mais novo cliente e o antecessor de Gonet na PGR, Augusto Aras. Para ele, caberia ao procurador-geral da República escolhido por Lula resgatar a independência da instituição.

“Agora temos que torcer, parece um bom nome e esperamos que o doutor Paulo mantenha a independência do Ministério Público a par de questões políticas. Não é o que temos visto nos últimos anos. Parece que é um nome que deve resgatar a independência do Ministério Público, que ficou abalada nos últimos anos”, declarou Vilardi.