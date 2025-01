‘Vocês juntos ganham a eleição’, diz governador do Rio a aliados que querem cargo

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse ao vice-governador, Thiago Pampolha, e ao presidente da Assembleia do Rio, Rodrigo Bacellar, que os dois, que hoje disputam quem o sucederá no cargo, poderiam ganhar a eleição do governo em 2026 e derrotar Eduardo Paes. Pampolha e Bacellar estiveram brigados com Castro no ano passado, e também estavam afastados, já que ambos querem suceder o governador.

Recentemente, Castro decidiu reaproximar-se de ambos e tentar costurar um acordo que mantenha unida no ano que vem a base que, desde seu primeiro governo, lhe dá ampla governabilidade.

Aos dois, Castro detalhou o raciocínio por que uma chapa de Pampolha (MDB) e de Bacellar (União Brasil), com seu PL, venceria a eleição contra Paes.

O prefeito é criticado na política fluminense por supostamente não cumprir acordos, fama que rejeita. Em condições normais, portanto, o prefeito teria dificuldade de tirar da base atual de Castro partidos que lhe apoiassem no ano que vem.

Só que, explicou Castro a Bacellar e Pampolha, a briga entre eles cria oportunidades para Paes e o PSD arregimentarem apoios.

Castro quer concorrer ao Senado. Em 2026, serão renovadas duas das três cadeiras que cada estado tem no Senado. Castro deverá ter uma das duas vagas na chapa, e a outra será de Flávio Bolsonaro (PL). Hoje senador, Carlos Portinho, também do PL, ainda não desistiu de disputar, mas em seu partido acredita-se que ele aceitará concorrer a deputado e deixar a vaga que hoje ocupa para Castro.