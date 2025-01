Clássico de Fellini que venceu Oscar terá nova adaptação no Brasil em musical

O filme “Oito e meio” (1963), produção do cineasta italiano Federico Fellini vencedora do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1964, vai ganhar uma segunda adaptação para os palcos brasileiros.

Depois de ter inspirado uma produção da Broadway nos anos 1980 e um espetáculo que entrou em cartaz em 2015 no Brasil, o filme também vai basear o musical “Nine”, em fase de captação de recursos. O Ministério da Cultura autorizou a produção a prospectar R$ 6,5 milhões por meio da Lei Rouanet.

A história do filme a ser recontada nos palcos narra uma crise pessoal e profissional do diretor de cinema Guido Anselmi e as relações familiares e amorosas com mulheres ao longo de sua vida.

Os produtores do espetáculo planejam, inicialmente, uma temporada de dois meses em São Paulo e uma de um mês no Rio de Janeiro.