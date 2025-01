Xandão para o povo, Alexandre de Moraes é ovacionado por petistas no Planalto

Em seu discurso no ato que lembra os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o presidente Lula brincou com o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos relacionados aos ataques de manifestantes bolsonaristas, dizendo que, em seus 79 anos, nunca tinha visto um membro do tribunal ganhar um apelido do povo pelas ruas do país: ‘Xandão’.

“Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito, e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido. Um apelido dado pelo povo: ‘Xandão’. E desse apelido você nunca mais se libertar. Pode ficar sério e não adianta ficar nervoso, porque ninguém vai parar de te chamar de ‘Xandão’, disse o presidente, referindo-se ao ministro.

Presente ao evento no Palácio do Planalto, Moraes, ao ser anunciado, foi ovacionado pela plateia do ato, majoritariamente formada por petistas. Houve palmas e gritos nesse momento, por alguns segundos. Foi o único dos convidados da cerimônia recebido com tal distinção.

O apelido “Xandão”, inicialmente, surgiu em redes sociais difundido por manifestantes aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, em tom crítico e pejorativo a Alexandre de Moraes. Aos poucos, no entanto, o apelido passou a ser bem recebido por apoiadores de Moraes e até militantes de esquerda, que passaram a utilizá-lo em respostas a manifestantes bolsonaristas nas redes sociais.

Lula, com sua fala, propôs que o apelido “Xandão” seja aceito e incorporado definitivamente pelo ministro. Alexandre de Moraes, que riu no momento da fala do presidente, não discursou no evento.