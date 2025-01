Antonio Rueda, chefão do União Brasil, agora é Tony Rueda

Agora vai: enquanto se prepara para estrear nas urnas em 2026, o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, aproveitou para repaginar o próprio nome. Ele agora responde por Tony Rueda.

O novo nome político já é usado nas redes sociais do União Brasil e circulou nos tradicionais santinhos de fim de ano distribuídos por políticos. Em um deles, Antonio, ou melhor, Tony, aparece ao lado do prefeito de Belford Roxo (RJ), Márcio Canella e do irmão dele, Marcelo Canella (veja abaixo).

É no Rio de Janeiro, diga-se, que Tony Rueda deve se lançar pela primeira vez em uma disputa eleitoral. Embora seja pernambucano, o presidente do União Brasil avalia concorrer a uma cadeira de deputado federal pelo estado.